В ГСЧС рассказали, что из-за постоянных обстрелов в населенных пунктах разрушены почти все коммуникации. Оккупанты целенаправленно уничтожают мирных жителей и жилые кварталы.

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Пожары вспыхнули в Новодружеске и Лисичанске

Пожар вспыхнул в жилых домах в Новодружеске, а в Лисичанске после обстрела начался пожар в многоэтажке.

Самая тяжелая ситуация – в Попасной

Труднее всего за предыдущие сутки было в городе Попасная. Здесь уже в течение нескольких недель продолжаются уличные бои. Российские военные накрывают обстрелами, как многоэтажки, так и частные жилые дома.

Обратите внимание! Очень много работы и у пиротехников. После вражеских атак специалисты отрабатывали в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Привилле, Новодружеске и Малорязанцево.

Смотрите фото последствий обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС:

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