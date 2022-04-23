У ДСНС розповіли, що через постійні обстріли в населених пунктах зруйновані майже всі комунікації. Окупанти цілеспрямовано знищують мирних жителів та житлові квартали.
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Пожежі спалахнули в Новодружеську та Лисичанську
Пожежі спалахнули у житлових будинках у Новодружеську, а в Лисичанську після обстрілу зайнялась багатоповерхівка.
Найважча ситуація – в Попасній
Найважче попередньої доби було у місті Попасна. Тут вже протягом кількох тижнів тривають вуличні бої. Російські військові накривають обстрілами, як багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
Дивіться фото наслідків обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС:
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