Пожары, которые продолжаются в Сибири, никто не гасит, несмотря на масштабность. Это объясняется тем, что военные подразделения, которые занимались пожаротушением, сейчас находятся на войне в Украине.

Российские военные подразделения, обычно занимавшиеся борьбой с огнем, передислоцировались в Украину для ведения вероломной войны. Из-за этого пожары в лесах никто не тушит – нет рабочей силы для укрощения огня.

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Масштабные пожары в России выбрасывают огромное количество углекислого газа, катастрофически влияющего на климат. Ученые со всего мира заявляют, что пожары должны быть как можно скорее погашены.

Тем не менее, в этом году сибирские пожары никто не тушит – у россиян элементарно нет рабочей силы – военных, которые раньше тушили огонь в лесах. Все они ведут войну против Украины, оставив Россию гореть.

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