Отправят в Киев и там повесят: террорист Гиркин спрогнозировал свое будущее после поражения

Оккупанты все чаще говорят о Гааге и собственной ответственности за войну в Украине. Истерить начал террорист Игорь Гиркин, недавно страшно рвавшийся на фронт.

Оттуда он вернулся крайне разочарованный, в том числе и потерями на войне. К слову, его "жест доброй воли" попал под шквал критики главной пропагандистской собаки, Владимира Соловьева. Но сейчас не об этом, а о новом интервью Гиркина, которое послушали журналисты 24 канала.

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Горкин боится казни

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" вернулся с фронта и начал раздавать интервью. В одном из них он рассказал, каким может быть будущее, когда Россия проигрывает войну. В частности, он сделал прогноз, что же тогда ожидает его самого.

Стоит нам проиграть эту войну, я просто поеду на пожизненное в Гаагу, а там меня отправят в Киев и повесят. И сомнений у меня нет,

– жаловался Гиркин.

Гиркин рассказал, что после проигрыша его казнят в Киеве: смотрите видео

В интервью он рассказал, что его пугает ситуация на фронте. И именно ее катастрофичность стала причиной того, что Гиркин раскритиковал Рамзана Кадырова. Ведь последний убеждает, что так называемая "спецоперация" идет по плану. Мол, все под контролем русской армии. Но это совсем не так. И это признают сами оккупанты.

А еще перед этим Гиркин прошелся по военному командованию России. Ему не понравились инженерные сооружения, которыми должны сдерживать контрнаступление ВСУ. По словам террориста, они морально устарели. Лет так на 80, намекнув на тактику времен Второй мировой войны.

Упоминания о Гааге не случайны