Горные штурмовики отбили позиции оккупантов, захватив трофейное оружие и сдвинув россиян на 6 – 10 километров от города Кременная.

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В Министерстве обороны сообщили, что деморализованный враг сбежал от украинцев, оставив целую технику и оружие, которые пойдут на укрепление ВСУ.

Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь на украинской земли рашистов ждет только смерть!

– написали в ведомстве.

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