Гірські штурмовики відбили позиції окупантів, захопивши трофейну зброю та посунувши росіян на 6 – 10 кілометрів від міста Кремінна.

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У Міністерстві оборони повідомили, що деморалізований ворог втік від українців, залишивши цілу техніку та зброю, яка піде на укріплення ЗСУ.

Нехай радіють ті, кому вдалося втекти! Адже на українській землі рашистів чекає лише смерть!

– написали у відомстві.

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