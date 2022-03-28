Город Голая Пристань на Херсонщине окружен, в нем много российских военных

Город Голая Пристань, расположенный в Скадовском районе Херсонской области – окружен оккупантами. В самом населенном пункте много российских захватчиков.

Об этом сообщил депутат Голопристанского городского совета. По его словам, российские военные уже успели у него побывать.

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Сохранять спокойствие и не провоцировать

Депутат попросил местных жителей сохранять спокойствие. В то же время призвал не провоцировать оккупантов.

К слову, Херсон продолжает быть подконтролен российским захватчикам, однако жители не перестают выходить на митинги против, хотя им часто угрожает опасность. По словам местного депутата, есть случаи, когда россияне фотографировали и насильно вылавливали протестующих.

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