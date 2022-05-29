Политические деятели не были скупы на приветствие. Некоторые вспомнили молодость и самые приятные воспоминания, некоторые виды Киева. Но почти каждый отметил героизм и отвагу столицы.

День вышиванки в Киеве в условиях войны: красочный фоторепортаж

Город-гордость: как политики поздравили украинцев с Днем Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко обращусь к киевлянам, поздравив их с днем города. Он отметил, что это "гордый, непокорный и красивый" город, который стоит на холмах Днепра уже 1540 лет. Мэр подчеркнул, что душа города – его люди, которые делают столицу еще лучше.

С Днем Киева, дорогие киевляне! Слава Украине! Слава Киеву!

– сказал Кличко.

К приветствиям присоединилась и Киевская городская военная администрация. В ведомстве отметили, что Киев является не только экономическим, политическим и духовным центром Украины, но и является настоящим символом несокрушимости для каждого украинца.

Это город-герой, который выстоял во время Второй мировой войны под нашествием нацистов, а теперь выстоял и от рашистов. Благодаря этому мы можем отметить 1540 День рождения Киева! И я благодарен всем, кто дает достойный отпор русским оккупантам,

– написали в КМВА.

Там поблагодарили всех, кто дает достойный отпор русским оккупантам и прежде всего пожелали киевлянам победы и мира. В этом году не будет Пробега под каштанами, концерта на Майдане независимости и выставки цветов на Певческом поле, но в КМВА пообещали сделать все это в будущем.

Также в своем телеграмм-канале киевлян приветствовал и министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Он опубликовал фото панорамы столицы и написал "С Днем Киева".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что отмечать день Киева на фоне руин несколько странно. С 24 февраля изменилось немало как в жизни каждого жителя Украины, так и в жизни столицы. И хотя городу до сих пор болит, он оживает с каждым днем: открываются заведения, выставки, проходят культурные события, люди возвращаются домой и расцветают деревья.

Киев обязательно устоит. Он уже выстоял. Как устоит и вся Украина,

– написал Ткаченко.

Министр опубликовал щемящее видео, в котором оркестр исполняет "Как тебя не любить, Киев мой" на фоне разрушенных Россией построек.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что французский писатель Оноре де Бальзак назвал Киев вечным городом. Это город-герой, умеющий держать удар. Политик отметил, что сердце Украины несгибаемое, строгое, непокорное и прекрасное.

В этом году Киев стал для многих новым домом. Он пересекает сотни путей и соединяет всех нас. Город – дом. Город – символ. Город – гордость. Спасибо всем, кто прилагает усилия по защите и процветанию Киева в это нелегкое время. Победы тебе, город каштанового счастья. Держись, Родной!,

– написал Стефанчук.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров опубликовал короткое видео с пейзажами города. Оно показывает такие прекрасные, но вместе с тем простые и родные уголки нашей столицы. Федоров написал, что смелостью Киева гордятся все.

Первая леди Украины Елена Зеленская также опубликовала видеоролик о том, как город живет во время полномасштабного вторжения России в Украину и приходит в себя в результате вражеских ракетных ударов. Ракеты пробили стены столицы и изуродовали улицы, но Киев научился прислушиваться к воздушным тревогам, обустраивать бомбоубежища, работать под обстрелами и продолжает помогать тем, кому хуже.

Тебе уже так много лет… Когда же придется жить спокойно? "Пережил все эти войны, переживу и эту. Пережил тех врагов, переживу и этих", – улыбаешься ты. И вот – твой день. Даже во время войны ты встречаешь его цветами и каштанами. Как тебя не любить, Киев наш!?,

– написала Елена Зеленская.

Укроборонпром тоже не удержался от поздравлений. В предприятии вспомнили прекрасные виды и мосты Киева, каштаны, "вечерние" конфеты и вкусный торт. За 1540 лет своего существования Киев пережил много исторических событий, трагических и счастливых.

Как мужественно стоял 78 дней во время Киевской оборонной операции в 1943 году. Как держал на своих плечах всю Украину во время Революции Достоинства. Как гостеприимно принимал Евровидение и футбольных фанатов по всему миру. И сейчас, в страшные для страны времена, как гордо смотришь на врага… С Днем рождения, Киев! Ты очень важен для нас,

– написали в Укроборонпроме.

Прессслужба опубликовала фото, как живет столица сильного государства во время полномасштабной войны:

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк опубликовала фото с празднования Дня Киева 1987 года. Она поблагодарила свой родной город за детство, юность и молодость и все самые счастливые моменты, прожитые вместе.

Как никогда раньше чувствую твою мощь и смелость! Ты невероятный! Спасибо за все, что было и желаю яркого и мирного будущего для нас всех,

– написала она.



Елена Шуляк с семьей в День Киева 1987 года / Фото с телеграмм-канала Шуляк

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также поздравил Киев с его Днем , назвав его сильным, величественным и храбрым и подчеркнул, что это столица славного государства.

Присоединился к поздравлениям и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он пообещал жителям столицы, что мы обязательно устоим.

Последние новости из столицы:

Во время активных боевых действий возле Киева некоторые территории заминировали. Где-то мины разбросали российские кафиры, а где-то их оставили Вооруженные Силы Украины для обороны столицы. Сейчас в Киеве есть ряд парков , которые опасно посещать, поэтому местные власти призывают жителей города ознакомиться со списком и быть осторожными.

В Киеве создали цветник , посвященный гордости отечественной авиации – самолету "Мрия", который в начале полномасштабного вторжения уничтожили кафиры. Над созданием композиции целую неделю работали специалисты Деснянского коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.

В Министерстве обороны Украины нет информации, что Россия совершит еще одно наступление на Киев в ближайшие дни. Но не отрицают, что такая угроза сохраняется.

Тем временем – в Кремле снова заговорили о штурме Киева: смотрите видео