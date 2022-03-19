"Город обороняется": в Минобороны заверили, что Мариуполь оккупантам не отдадут

Российских оккупантов по состоянию на 19 марта остановили практически по всем направлениям. Более того, на некоторых направлениях врага удалось отбросить.

Детали раскрыл представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он рассказал, что, в частности, за последние дни врага удалось отбросить от столицы примерно на 70 километров.

Заметьте Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыва ВСУ в сторону Мариуполя

Также Мотузяник прокомментировал ситуацию с Мариуполем.

Мариуполь обороняется. Этот город врагу мы не отдадим,

– заявил спикер Минобороны.

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