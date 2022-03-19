"Город обороняется": в Минобороны заверили, что Мариуполь оккупантам не отдадут
19 марта 2022 , 15:53Читати новину українською
Источник:UkraineMediaCenter Kyiv
Российских оккупантов по состоянию на 19 марта остановили практически по всем направлениям. Более того, на некоторых направлениях врага удалось отбросить.
Детали раскрыл представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он рассказал, что, в частности, за последние дни врага удалось отбросить от столицы примерно на 70 километров.
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Также Мотузяник прокомментировал ситуацию с Мариуполем.
Мариуполь обороняется. Этот город врагу мы не отдадим,
– заявил спикер Минобороны.
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