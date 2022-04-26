Сейчас в Мариуполе практически не осталось ни одного дома, в который бы не попадал вражеский снаряд. А тысячи мирных людей погибли из-за действий российских захватчиков.

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Город, у которого было будущее

В сети обнародовали щемящее видео из довоенного Мариуполя, которое создал местный телеканал "МТВ" еще задолго до войны. Город активно развивался, пока оккупанты его не уничтожили.



В ролике можно увидеть известные местные локации, среди которых Драмтеатр, Металлургический комбинат имени Ильича.

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