Зараз в Маріуполі практично не залишилося жодного будинку, в який не влучав би ворожий снаряд. А тисячі мирних людей загинули через дії російських загарбників.

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Місто, в якого було майбутнє

В мережі оприлюднили щемливе відео із довоєнного Маріуполя, який створив місцевий телеканал "МТВ" ще задовго до війни. Місто активно розвивалося, доки окупанти його не знищили.

В ролику можна побачити відомі місцеві локації, серед яких Драмтеатр, Металургійний комбінат імені Ілліча та ін.

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