Город-катастрофа: в сети появились шокирующие фото из Армянска

В сети опубликовали свежие фото из Армянска в оккупированном Крыму, где в конце августа завод "Крымский Титан" вызвал выброс опасных химических веществ в воздух.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Армянск. Город-катастрофа. Постепенно становится призраком. А так все стабильно – вонь, ржавчина, химия, больные дети. Да и взрослые не очень здоровые,

– говорится в сообщении.

На фото видно, что металлические трубы и даже дверные ручки в домах, сильно покрылись ржавчиной.

Сами жители Армянска отмечают, что у них портится новая бытовая техника, купленная уже вместо той, что поржавела раньше. К тому же, предметы ржавеют даже в закрытых помещениях.

Также, крымчане добавляют, что в воздухе чувствуется запах сероводорода.

Армянск

Город-катастрофа

Приятно вернуться домой.Два месяца.Закрытая квартира

Ремонт свежий

был pic.twitter.com/bfCWKCVEQP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 ноября 2018 г.

Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в помещениях людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.