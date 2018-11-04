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      Город-катастрофа: в сети появились шокирующие фото из Армянска

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      Последствия химической атаки в Армянске
      Последствия химической атаки в Армянске / Фото из Twitter

      В сети опубликовали свежие фото из Армянска в оккупированном Крыму, где в конце августа завод "Крымский Титан" вызвал выброс опасных химических веществ в воздух.

      Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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      Армянск. Город-катастрофа. Постепенно становится призраком. А так все стабильно – вонь, ржавчина, химия, больные дети. Да и взрослые не очень здоровые,
      говорится в сообщении.

      На фото видно, что металлические трубы и даже дверные ручки в домах, сильно покрылись ржавчиной.

      Сами жители Армянска отмечают, что у них портится новая бытовая техника, купленная уже вместо той, что поржавела раньше. К тому же, предметы ржавеют даже в закрытых помещениях.

      Также, крымчане добавляют, что в воздухе чувствуется запах сероводорода.

       

       

      Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в помещениях людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

      Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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