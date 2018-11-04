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      Місто-катастрофа: у мережі з'явилися шокуючі фото з Армянська

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      Наслідки хімічної атаки в Армянську
      Наслідки хімічної атаки в Армянську / Фото з Twitter

      У мережі опублікували свіжі фото з Армянська в окупованому Криму, де наприкінці серпня завод "Кримський Титан" спричинив викид небезпечних хімічних речовин у повітря.

      Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

      Читайте також: "Реальна загроза для людей": еколог пояснила небезпеку запуску "Кримського титану"

      Армянськ. Місто-катастрофа. Помалу стає примарою. А так все стабільно – сморід, іржа, хімія, хворі діти. Та і дорослі не дуже здорові,
      – йдеться у повідомленні.

      На фото видно, що металеві труби і навіть дверні ручки в оселях, сильно покрилися іржею.

      Самі жителі Армянська відзначають, що у них псується нова побутова техніка, куплена вже замість тієї, що поржавіла раніше. До того ж, предмети ржавіють навіть у  закритих приміщеннях.

      Також, кримчани додають, що у повітрі відчувається запах сірководню.

       

       

      Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Екологія Хімвикид в Армянську
      Джерело: 24 Канал
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