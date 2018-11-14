Город Смела без отопления: люди вышли на протест под Кабинет Министров

5 октября в Украине официально начался отопительный сезон, однако в городе Смела Черкасской области люди до сих пор остаются без тепла.

Они требовали перед Кабинетом Министров Украины, чтобы им включили отопление.

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Сегодня около 80% домов без теплоснабжения. Учебные заведения в городе не работают.

Сейчас я не знаю, что будет. Если мэр говорит, что уже и "Водоканал" отключает нас – это полный финиш. Разве это правильно? Все люди платят каждый месяц,

– сказал житель города Смела Дмитрий.

Жители города считают, что такая ситуация возникла из-за долгов компании-посредника, которая поставляет тепло перед "Нафтогазом". Она не может выплатить 120 миллионов гривен. Поэтому долг пытаются перевести на город, у которого нет таких денег.

Что делать, должны были решить на заседании Кабинета Министров Украины, туда мэра города не пустили.

Если ситуацию не решат, то горожане готовы к более радикальным действиям.

К слову, ранее сообщалось, что жители Кривого Рога остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста.