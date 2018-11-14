Місто Сміла без опалення: люди вийшли на протест під Кабінет Міністрів
5 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон, проте у місті Сміла Черкаської області люди досі залишаються без тепла.
Вони вимагали перед Кабінетом Міністрів України, вимагали, щоб їм включили опалення.
Читайте також: Уряд заборонив відключати газ теплопостачальникам під час холодів
Сьогодні близько 80% будинків без теплопостачання. Навчальні заклади у місті не працюють.
Зараз я не знаю, що буде. Якщо мер каже, що вже й "Водоканал" відключає нас – це повний фініш. Хіба це правильно. Всі люди платять кожен місяць,
– сказав житель міста Сміла Дмитро.
Мешканці міста вважають, що така ситуація виникла через борги компанію-посередника, яка постачає тепло перед "Нафтогазом". Вона не може виплатити 120 мільйонів гривень. Тому борг намагаються перевести на місто, у якого немає таких грошей.
Що робити повинні були вирішити на засіданні Кабінету Міністрів України, туди мера міста не пустили.
Якщо ситуацію не вирішать, то містяни готові до радикальніших дій.
До слова, раніше повідомлялось, що жителі Кривого Рогу лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту.