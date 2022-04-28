Речь идет о городах и регионах-побратимах в Украине и Европе. Соответствующее заявление 27 апреля сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Для улучшения повседневности и будущего

Политик таким образом ответила на такой запрос Президента Украины Владимира Зеленского. Она поблагодарила за то, что он начал дискуссию по этой важной теме.

Города и регионы ЕС помогут в восстановлении своих собратьев в Украине. Мы поможем вам отстроиться и вместе пойдем по ее европейскому пути,

– подчеркнула глава Еврокомиссии.

Вскоре начнется расширение числа городов-побратимов и регионов-побратимов между народами ЕС и Украиной. По словам фон дер Ляйен, сотрудничество "равный-равному" на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление Украины. Ведь сила Европы основана на том, что граждане без устали работают над улучшением повседневной жизни и будущего наших детей.

Обращение Урсулы фон дер Ляйен: смотрите видео

Другие страны будут помогать Украине

9 апреля Великобритания заявила, что станет патроном восстановления Киевской области. Государство будет оказывать не только финансовую помощь. Ведь будет происходить и привлечение ведущих специалистов.

Также вскоре после этого подтвердили поддержку программы восстановления и власти Швеции. В настоящее время ведутся переговоры по поводу того, когда именно начнется привлечение этой помощи партнеров.

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