О том, сколько всего городов-побратимов у Киева рассказывает общественная инициатива "Голка", которая ко Дню Киева году запустила спецпроект "Киев мой". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью журналистов.

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Партнеры Киева в Европе и не только

Всего 50 стран мира имеют у себя города, заключившие тесные отношения со столицей Украины. После полномасштабного вторжения их стало больше, к списку присоединились еще 14 побратимов.

Теперь дружеские отношения с Киевом имеют 70 городов. Больше всего из них – в Германии (это (Берлин, Лейпциг, Гамбург и Мюнхен). Также среди друзей столицы четыре французских города (Париж, Леон, Марсель, Тулуза). Также побратимами Киева считаются города Польши: Варшава, Краков, Вроцлав, Познань. В Китае дружественные города украинской столицы – это в частности Пекин, Ухань, Сучджоу, Гуанджоу.

Во время войны городов-побратимов стало больше. Так в список добавились Гамбург, Осло, Дублин, Вроцлав, Копенгаген, Мадрид, Барселона, Лион, Марсель, Брюссель, Сараево, Загреб, Сеул и Тайбэй.

Депутат Киевского городского совета и заместитель председателя фракции УДАР Дмитрий Белоцерковец рассказал, что партнеры города сразу отреагировали, когда российская армия вторглась в Украину. Первыми помощь оказали Брюссель, города Германии и Балтии.

Впоследствии все сплотились и подключались: принимали украинских беженцев, собирали гуманитарную помощь для Украины. Для укрепления государственности местное самоуправление сейчас играет чрезвычайно важную роль. Сейчас удалось построить это партнерство уже на другом уровне: города-побратимы приобщаются не только помощью, предоставляя автобусы, генераторы и т.д,

– отметил чиновник.

Города-побратимы также готовы оказывать помощь и в послевоенном восстановлении Украины.

Города-побратимы Киева по всему миру / Инфографика "Голки"

Все дружественные города собрали на одном стенде, который презентовали ко Дню Киева в 2019 году. Директор общественного союза "Музея выдающихся киевлян" и соавтор проекта "Киев мой" Сергей Костянчук отметил, что авторы нашли символ каждого города-побратима и изобразили их лучшие объекты.

Мы нашли символы каждого нашего города-побратима и подготовила целый стенд, который впоследствии передали Киевской городской государственной администрации. Это важно для понимания, какую сеть помощников мы имеем по миру. Важно отметить наших друзей и приумножать их количество,

– сказал он.

Напомним, в последнее воскресенье мая отмечается День Киева. В этом году праздник приходится на 25 мая.