Про те, скільки загалом міст-побратимів у Києва розповідає громадська ініціатива "Голка", яка до Дня Києва році запустила спецпроєкт "Києве мій". Про це пише 24 Канал з посиланням на статтю журналістів.

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Партнери Києва у Європі й не тільки

Загалом 50 країн світу мають у себе міста, що уклали тісні стосунки зі столицею України. Після повномасштабного вторгнення їх стало більше, до списку доєдналися ще 14 побратимів.

Тепер дружні стосунки з Києвом мають 70 міст. Найбільше з них – в Німеччині (це (Берлін, Лейпциг, Гамбург та Мюнхен). Також серед друзів столиці чотири французькі міста (Париж, Леон, Марсель, Тулуза). Також побратимами Києва вважаються міста Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Познань. У Китаї дружні міста української столиці – це зокрема Пекін, Ухань, Сучджоу, Гуанджоу.

Під час війни міст-побратимів стало більше. Так до списку додалися Гамбург, Осло, Дублін, Вроцлав, Копенгаген, Мадрид, Барселона, Ліон, Марсель, Брюссель, Сараєво, Загреб, Сеул та Тайбей.

Депутат Київської міської ради та заступник голови фракції УДАР Дмитро Білоцерківець розповів, що партнери міста одразу відреагували, коли російська армія вторглася до України. Першими допомогу надали Брюссель, міста Німеччини та Балтії.

Згодом усі згуртувалися і підключалися: приймали українських біженців, збирали гуманітарну допомогу для України. Для зміцнення державності місцеве самоврядування зараз відіграє надзвичайно важливу роль. Зараз вдалося розбудувати це партнерство вже на іншому рівні: міста-побратими долучаються не тільки допомогою, надаючи автобуси, генератори тощо,

– зазначив посадовець.

Міста-побратими також готові надавати допомогу й у післявоєнному відновленні України.

Міста-побратими Києва по всьому світу / Інфографіка "Голки"

Усі дружні міста зібрали на одному стенді, який презентували до Дня Києва у 2019 році. Директор громадської спілки "Музею видатних киян" та співавтор проєкту "Києве мій" Сергій Костянчук зазначив, що автори відшукали символ кожного міста-побратима і зобразили їхні найкращі об'єкти.

Ми відшукали символи кожного нашого міста-побратима і підготувала цілий стенд, який згодом передали Київській міській державній адміністрації. Це важливо для розуміння, яку мережу помічників ми маємо по світу. Важливо відзначити наших друзів і примножувати їхню кількість,

– сказав він.

Нагадаємо, в останню неділю травня відзначається День Києва. Цьогоріч свято припадає на 25 травня.