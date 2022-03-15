Специалисты штаба при Госэкоинспекции продолжают фиксировать экопреступления, которые совершают оккупанты. Ведь ряд населенных пунктов подверглись разрушительным последствиям после прихода орков.

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Инспекторы ведут постоянный учет повреждений объектов водной инфраструктуры и факты остановки работы очистных сооружений с целью оперативного реагирования,

– говорится в сообщении.

Суммы убытков в нескольких направлениях уже рассчитывают. Вскоре их обещают обнародовать.

Чем опасны разрушенные очистные сооружения

Загрязнение водоемов;

загрязнением почвы и грунтовых вод;

нарушением всей экосистемы на километры вокруг;

вредом флоре, фауне, здоровью людей и животных.

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