Специалисты штаба при Госэкоинспекции продолжают фиксировать экопреступления, которые совершают оккупанты. Ведь ряд населенных пунктов подверглись разрушительным последствиям после прихода орков.
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Инспекторы ведут постоянный учет повреждений объектов водной инфраструктуры и факты остановки работы очистных сооружений с целью оперативного реагирования,
– говорится в сообщении.
Суммы убытков в нескольких направлениях уже рассчитывают. Вскоре их обещают обнародовать.
Чем опасны разрушенные очистные сооружения
- Загрязнение водоемов;
- загрязнением почвы и грунтовых вод;
- нарушением всей экосистемы на километры вокруг;
- вредом флоре, фауне, здоровью людей и животных.
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