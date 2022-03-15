Фахівці штабу при Держекоінспекції продовжують фіксувати екозлочини, які скоюють окупанти. Адже низка населених пунктів зазнали руйнівних наслідків після приходу орків.
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Інспектори ведуть постійний облік пошкоджень об'єктів водної інфраструктури та факти зупинки роботи очисних споруд з метою оперативного реагування,
– мовиться у повідомленні.
Суми збитків у кількох напрямках вже розраховують. Невдовзі їх обіцяють оприлюднити.
Чим небезпечні зруйновані очисні споруди
- Забруднення водойм;
- забрудненням ґрунту та ґрунтових вод;
- порушенням всієї екосистеми на кілометри навколо;
- шкодою флорі, фауні, здоров'ю людей та тварин.
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