Фахівці штабу при Держекоінспекції продовжують фіксувати екозлочини, які скоюють окупанти. Адже низка населених пунктів зазнали руйнівних наслідків після приходу орків.

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Інспектори ведуть постійний облік пошкоджень об'єктів водної інфраструктури та факти зупинки роботи очисних споруд з метою оперативного реагування,

– мовиться у повідомленні.

Суми збитків у кількох напрямках вже розраховують. Невдовзі їх обіцяють оприлюднити.

Чим небезпечні зруйновані очисні споруди

Забруднення водойм;

забрудненням ґрунту та ґрунтових вод;

порушенням всієї екосистеми на кілометри навколо;

шкодою флорі, фауні, здоров'ю людей та тварин.

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