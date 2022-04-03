Городские власти Славутича просят жителей города не паниковать. Все нормально, в город вошли украинские военные.

Важно Битва за Славутич: как украинцы пугали оккупантов радиацией и выгнали их из города

Увидели что-то подозрительное – обязательно звоните по телефону

Власти Славутича просят сообщать, если заметите в городе посторонние и взрывоопасные предметы или подозрительных лиц. Звонить нужно в контакт-центр по номеру 0800330205.

Напомним, Славутич расположен вблизи границы с Беларусью. Большинство жителей города так или иначе обеспечивают работу Чернобыльской атомной электростанции. Оккупанты ворвались в Славутич 26 марта, но их очень "тепло" встретили. Мирные жители вышли на митинг, чтобы прогнать захватчиков. 27 марта оккупанты вышли из города.

Также известно, что перед вторжением в город местная терроборона сражалась с оккупантами. Однако защитники решили отойти. По словам мэра Славутича Юрия Фомичева, силы были неравные, город мог быть под огнем.

Как жители Славутича защищали город: смотрите видео