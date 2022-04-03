Міська влада Славутича просить жителів міста не панікувати. Все нормально, в місто зайшли українські військові.

Важливо Битва за Славутич: як українці лякали окупантів радіацією й вигнали їх з міста

Побачили щось підозріле – обов'язково телефонуйте

Влада Славутича просить повідомляти, якщо зауважите в місті сторонні та вибухонебезпечні предмети або підозрілих осіб. Дзвонити потрібно до контакт-центру за номером 0800330205.

Нагадаємо, Славутич розташований поблизу кордону з Білоруссю. Більшість жителів міста так чи інакше забезпечують роботу Чорнобильської атомної електростанції. Окупанти вдерлися в Славутич 26 березня, але їх дуже "тепло" зустріли. Мирні жителі вийшли на мітинг, щоб прогнати загарбників. 27 березня окупанти вийшли з міста.

Також відомо, що перед вторгненням в місто місцева тероборона билася з окупантами. Утім, захисники вирішили відійти. За словами мера Славутича Юрія Фомічева, сили були нерівні, місто могло бути під вогнем.

Як жителі Славутича захищали місто: дивіться відео