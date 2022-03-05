О том, что власти города Энергодар по состоянию на 15:00 вернулись на привычное рабочее место, в сети сообщил мэр Дмитрий Орлов.

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Городские власти Энергодара снова в здании исполкома

Власти города снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше, а мы сможем нормально работать,

– отметил Орлов.

Напомним, ранее городские власти из-за блокирования россиянами здания мэрии были вынуждены перебраться в пиццерию .

Текущая ситуация в городе

Он также рассказал, что пока возможностей для эвакуации населения из Энергодара нет. "Безопасного зеленого коридора нет! Правительство с международными организациями прорабатывают его создание", – уточнил мэр. Он добавил, что Энергодар – в приоритете, а также пообещал сообщить, когда можно будет эвакуировать людей.

Орлов призвал людей не использовать личный автотранспорт и убрать хотя бы от подъездов. Ведь горючего нет, а машины мешают скорой, пожарной службе, мусоровозам и так далее.

Также мэр отметил, что в городе действует комендантский час – с 18:00 до 05:30. В Энергодаре будет патрулировать часть местного населения, всем остальным следует оставаться дома.

Кроме того, в город уже подали тепло. Орлов попросил глав ОСМД помочь наладить системы в домах.