Городской глава Мариуполя рассказал о социальных инвестициях "Метинвеста" в развитие города

Одним из самых комфортных городов в Украине становится Мариуполь. Причиной этому являются наибольшие налоги и социальные инвестиции в развитие города, которые направляет металлургическая компания "Метинвест". В рамках социального партнерства с местным муниципалитетом она финансирует масштабные проекты.

В сюжете 5 канала сообщается, что среди успешных кейсов – реконструированная общеобразовательная школа. Ее модернизировали и расширили: вместо 700 теперь здесь учатся 900 учеников. В частности, условия в школе назвали одними из лучших в Украине. Рядом со школой построена современная спортивная инфраструктура для занятий различными видами спорта, в том числе и футболом.

Сегодня мы достигли такого уникального результата, что ровно столько, сколько выезжало – осталось в городе Мариуполе, потому что вот такие символы, которые создают, – это символ мира, символ развития, символ возможностей, которые мы создаем для детей,

– поделился городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Парк семейного отдыха стал еще одним символом возрожденного Мариуполя. Именно в нем каждой весной расцветают 240 тысяч цветов. В центре также расположен памятник защитникам Мариуполя.

Фонд развития Мариуполя, который, к слову, финансирует "Метинвест", вкладывает средства и в городские проекты. Металлургическая компания тратит десятки миллионов гривен ежегодно на создание современной городской инфраструктуры, которая приближает облик города к лучшим образцам европейской урбанистики.

В городе регулярно проводятся самые разнообразные фестивали, а также организовывается культурный досуг граждан благодаря "Метинвесту". При поддержке металлургов проводятся большинство фестивалей, таких как Дни Европы и Франции в Мариуполе, ГогольFest и MRPL City Fest. К слову, только в прошлом году "Метинвест" направил на развитие Мариуполя около 300 миллионов гривен.

Основные проекты:

Реконструкция парка имени Гурова;

строительство стального дома;

помощь больницам в противодействии пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе началось строительство "Метинвест Политехники" – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. На строительство и запуск вуза будет направлено более 30 миллионов евро, а также там внедрят технологии ведущих мировых производителей.