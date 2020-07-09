Депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в аннексированный Россией Крым.

Соответствующее решение поддержали 32 депутата, сообщает "Радио Свобода". На заседание горсовета пришли активисты с плакатами "нельзя поить оккупантов".

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Депутат Сергей Волошинов подчеркнул, что нужно прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым.

Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо,

– добавил он.

Из текста обращения убрали спорные моменты.

О каком обращении говорится? Представители общественных организаций Херсона и области начали сбор подписей под обращением к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру. Они выразили категорический протест против возможности восстановления водоснабжения в аннексированный Крым до его деоккупации.



До этого комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, в которой шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

Заметим, что председатель представительства президента в АР Крым Тамила Ташева уверяла, что у Владимира Зеленского даже не рассматривают вопрос подачи воды в Крым.

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