Городской совет Херсона поддержал недопустимость подачи воды в Крым
Депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в аннексированный Россией Крым.
Соответствующее решение поддержали 32 депутата, сообщает "Радио Свобода". На заседание горсовета пришли активисты с плакатами "нельзя поить оккупантов".
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Депутат Сергей Волошинов подчеркнул, что нужно прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым.
Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо,
– добавил он.
Из текста обращения убрали спорные моменты.
О каком обращении говорится?Представители общественных организаций Херсона и области начали сбор подписей под обращением к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру. Они выразили категорический протест против возможности восстановления водоснабжения в аннексированный Крым до его деоккупации.
До этого комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, в которой шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.
Заметим, что председатель представительства президента в АР Крым Тамила Ташева уверяла, что у Владимира Зеленского даже не рассматривают вопрос подачи воды в Крым.
Поставки воды в Крым: что известно
- После аннексии Крыма, Украина прекратила водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал.
- Когда воды на полуострове оказалось недостаточно, Россия вновь начала поднимать вопрос о питьевой воде для оккупированной территории.
- Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны предусматривает, что оккупационная власть должна обеспечить всем необходимым мирное население этой территории.
- Поэтому вопрос водоснабжения Крыма – это ответственность России, а не Украины.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней.
- С наступлением жары значительно ухудшилась.
- В команде президента возобновления подачи воды в Крым не рассматривают.