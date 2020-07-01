В Украине усилили все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация. Однако нет данных о подготовке атаки России с Юга. Хотя оккупационные войска страдают от нехватки воды в Крыму.

Украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена на усиленный режим. Об этом заявил командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев изданию РБК-Украина.

Важно Украинские военные готовятся к вторжению России с юга: детали

Он утверждает, что четко понимают все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время.

Сергей Наев сообщил, что уже проделана определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Почему вторжение России может быть с Юга

Ранее бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес выразил обеспокоенность возможной атакой РФ на Херсонскую область. Все из-за экологической ситуации на полуострове. В Крыму банально не хватает воды, ведь канал закрыли в ответ на оккупацию территории.

До аннексии Крыма Россией, около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После захвата этой территории Россией, Украиной перекрыла подачу воды.

Вынужденные переселенцы из Крыма сами выступают за то, чтобы не давать воду оккупантам, а россияне шантажируют, мол, "от этого страдают гражданские".

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Польза для Украины в том, что с каждым днем ​​без воды стоимость оккупации украинской территории для России возрастает. Сомнительно, что из-за этих потерь Россия откажется от оккупации, но хотя бы дорого за нее заплатит.

Кто больше всего страдает от недостатка воды в Крыму

Острую нехватку в водоснабжении в оккупированном Крыму больше всего чувствуют российские военные базы и сельхозпредприятия. Об этом заявила заместитель главы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева.

Именно из-за недостатка воды у военных и возможно наступление с Юга. Однако Тамила Ташева отмечает, что наступления со стороны Крыма будет недостаточным, чтобы дойти до дамбы, которая и перекрыла воду в Северо-Крымском канале.

"Все-таки надо говорить о том, что сил именно на Юге, конкретно для прохода со стороны Крыма, у них не хватает. Им предстоит открывать второй фланг и делать прорыв", – уточнила Тамила Ташева.