В Україні посилили всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація. Проте немає даних про підготовку атаки Росії з Півдня.

Українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена на посилений режим. Про це заявив командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв виданню РБК-Україна.

Важливо Українські військові готуються до вторгнення Росії з півдня: деталі

Він стверджує, що чітко розуміють всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час.

Сергій Наєв повідомив, що вже виконана певна частина робіт по підвищенню бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.

Чому вторгнення Росії може бути з Півдня

Раніше колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область. Усе через екологічну ситуацію на півострові. У Криму банально не вистачає води, адже канал закрили у відповідь на окупацію території.

Вимушені переселенці з Криму самі виступають за те, щоб не давати воду окупантам, а росіяни шантажують, мовляв, "від цього страждають цивільні".

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Користь для України в тому, що з кожним днем без води вартість окупації української території для Росії зростає. Сумнівно, що через ці втрати Росія відмовиться від окупації, але бодай дорого за неї заплатить.