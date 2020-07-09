Депутати Херсонської міськради проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в анексований Росією Крим.

Відповідне рішення підтримали 32 депутати, повідомляє "Радіо Свобода". На засідання міськради прийшли активісти з плакатами "Не можна поїти окупантів".

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Депутат Сергій Волошинов наголосив, що потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим.

Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз – неприпустимо,

– додав він.

З тексту звернення прибрали спірні моменти.

Про яке звернення мовиться? Представники громадських організацій Херсона та області почали збір підписів під зверненням до президента голови Верховної Ради і прем’єр-міністра. Вони висловили категоричний протест проти можливості відновлення водопостачання в анексований Крим до його деокупації.



До цього комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій не зміг ухвалити постанову, в якій йшлося про охорону Північно-Кримського каналу і подачу води в Крим тільки після деокупації.

Зауважимо, що голова представництва президента в АР Крим Таміла Ташева запевняла, що у Володимира Зеленського навіть не розглядають питання подачі води в Крим.

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