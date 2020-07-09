Міська рада Херсона підтримала неприпустимість подачі води до Криму
Депутати Херсонської міськради проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в анексований Росією Крим.
Відповідне рішення підтримали 32 депутати, повідомляє "Радіо Свобода". На засідання міськради прийшли активісти з плакатами "Не можна поїти окупантів".
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Депутат Сергій Волошинов наголосив, що потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим.
Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз – неприпустимо,
– додав він.
З тексту звернення прибрали спірні моменти.
Про яке звернення мовиться?Представники громадських організацій Херсона та області почали збір підписів під зверненням до президента голови Верховної Ради і прем’єр-міністра. Вони висловили категоричний протест проти можливості відновлення водопостачання в анексований Крим до його деокупації.
До цього комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій не зміг ухвалити постанову, в якій йшлося про охорону Північно-Кримського каналу і подачу води в Крим тільки після деокупації.
Зауважимо, що голова представництва президента в АР Крим Таміла Ташева запевняла, що у Володимира Зеленського навіть не розглядають питання подачі води в Крим.
Постачання води до Криму: що відомо
- Після анексії Криму, Україна припинила водопостачання півострова через Північно-Кримський канал.
- Коли води на півострові виявилося недостатньо, то Росія знову почала підіймати питання про питну воду для окупованої території.
- Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає, що окупаційна влада повинна забезпечити усім необхідним мирне населення цієї території.
- Відтак питання водопостачання Криму – це відповідальність Росії, а не України.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90-100 днів.
- З настанням спеки значно погіршилась.
- У команді президент відновлення подачі води в Крим не розглядають