Видео с флагом на горе было опубликовано в твиттере.

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Если в мире существует Пик П*тина и украинское знамя, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто,

– написала автор.

Отметим, "Пик Путина" – это гора Кыргызстана, расположенная в системе Тянь-Шань на севере страны в Чуйской области. В 2011 году ему дали имя российского диктатора. Высота горы – более 4 тысяч метров.

Кто повесил флаг на гору

Журналисты связались с альпинистами, нашедшими флаг на "пике Путина". Однако они просили не называть их имена для безопасности, пишет "УП Жизнь". Они поднялись на гору и повесили флаг.

По словам альпинистов, Кыргызстан – это не Польша. Там есть немало людей, настроенных за так называемую российскую "спецоперацию".

К слову, в комментариях многие украинцы поблагодарили альпинистов за такой поступок. Некоторые пользователи сети отметили, что теперь было бы хорошо "повесить украинский флаг на рожу Путина". Гору же предлагают переименовать в "конец Путина".

Украинский флаг развевается и в России

9 апреля в Москве украинский флаг появился на крыше административного здания. Сине-желтое знамя подняли над управой района Хорошово-Мневники. Он висел там целое утро, затем российские чиновники сняли флаг.

В Новосибирске пенсионерка тоже вывесила на балконе флаг Украины. По просьбе полицейских она его отказалась снимать, так что спасатели провели целую "спасательную операцию". Дошло до того, что вызвали сотрудников МЧС с альпинистским снаряжением, потому что женщина живет на 9 этаже.

Кроме того, украинцы на временно оккупированных территориях тоже вывешивают украинские флаги. Они всеми способами продолжают демонстрировать оккупантам, что они здесь чужие. Например, в Херсоне сине-желтое знамя повесили над железнодорожным вокзалом, а в Бериславе сняли русский флаг с постамента.

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