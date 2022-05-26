Відео з прапором на горі опублікували у твітері.

Читайте також У Херсоні над залізничним вокзалом невідомі встановили український прапор

Якщо у світі існує Пік П*тіна і український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, уявлення немає, хто,

– написала авторка.

Зауважимо, "Пік Путіна" – це гора Киргизії, розташована в системі Тянь-Шань на півночі країни в Чуйській області. У 2011 році їй дали ім'я російського диктатора. Висота гори – понад 4 тисячі метрів.

Хто повісив прапор на гору

Журналісти зв'язались з альпіністами, які знайшли прапор на "піку Путіна". Однак хлопець і просили не називати їхні імена задля безпеки, пише "УП Життя". Вони піднялись на гору та повісили прапор.

За словами альпіністів, Киргизстан – це не Польща. Там є чимало людей налаштованих за так звану російську "спецоперацію".

До слова, у коментарях чимало українців подякували альпіністам за такий вчинок. Деякі користувачі мережі зазначили, що тепер було б добре "повісити український прапор на пику Путіна". Гору ж пропонують перейменувати на "кінець Путіна".

Український прапор майорить і в Росії

9 квітня у Москві український прапор з'явився на даху адміністративної будівлі. Синьо-жовтий стяг підняли над управою району Хорошово-Мньовники. Він висів там цілий ранок, потім російські чиновники зняли прапор.

У Новосибірську пенсіонерка теж вивісила на балконі прапор України. На прохання поліцейських вона його відмовилась знімати, тож рятувальники провели цілу "рятувальну операцію". Дійшло до того, що викликали співробітників МНС з альпіністським спорядженням, оскільки жінка живе на 9 поверсі.

Крім того, українці на тимчасово окупованих територіях теж вивішують українські прапори. Вони всіма способами продовжують демонструвати окупантам, що вони тут чужі. Наприклад, у Херсоні синьо-жовтий стяг повісили над залізничним вокзалом, а в Бериславі зняли російський прапор з постаменту.

Може зацікавити – Росіянка накинулася на українку: розірвала прапор й кричала, що "дасть по морді":