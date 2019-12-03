Гору Ай-Петри в оккупированном Крыму засыпало снегом: сказочные пейзажи
Самую высокую точку Крымских гор Ай-Петри, что на юге оккупированного украинского полуострова Крым, засыпало снегом. Из-за засыпанного плато коммунальщики были вынуждены расчищать дорогу на гору.
Со стороны ялты и Бахчисарая дорога на гору закрыта из-за сугробов снега, сообщает "Крым.Реалии".
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Издание также опубликовало видео с видами снежной метели на горе. Из-за разницы высоты в разных частях хребта Ай-Петри разный уровень снега.
Также на опубликованных кадрах заметно, что снегом засыпало лишь самую высокую вершину Крыма. В Ялте, расположенной у подножия горы, кажется, как будто до сих пор продолжается лето.
Пейзажи заснеженной Ай-Петри и "летней" Ялты: смотрите видео