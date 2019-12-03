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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Гору Ай-Петри в оккупированном Крыму засыпало снегом: сказочные пейзажи

      53 Читати новину українською
      На самой высокой вершине Крыма выпал снег / ru.krymr.com

      Самую высокую точку Крымских гор Ай-Петри, что на юге оккупированного украинского полуострова Крым, засыпало снегом. Из-за засыпанного плато коммунальщики были вынуждены расчищать дорогу на гору.

      Со стороны ялты и Бахчисарая дорога на гору закрыта из-за сугробов снега, сообщает "Крым.Реалии".

      Важно: В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и порывы ветра

      Издание также опубликовало видео с видами снежной метели на горе. Из-за разницы высоты в разных частях хребта Ай-Петри разный уровень снега.

      Также на опубликованных кадрах заметно, что снегом засыпало лишь самую высокую вершину Крыма. В Ялте, расположенной у подножия горы, кажется, как будто до сих пор продолжается лето.

      Пейзажи заснеженной Ай-Петри и "летней" Ялты: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Новости Крыма
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