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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Гору Ай-Петрі в окупованому Криму засипало снігом: казкові краєвиди

      101 Читать новость на русском
      На найвищій вершині Криму випав сніг / ru.krymr.com

      Найвищу точку Кримських гір Ай-Петрі, що на півдні окупованого українського півострова Крим, засипало снігом. Через засипане плато комунальники були змушені розчищати дорогу на гору.

      З боку ялти і Бахчисараю дорога на гору закрита через кучугури снігу, повідомляє "Крим.Реалії".

      Важливо: В Україну йде негода: де чекати сильний сніг, ожеледицю та шквали вітру

      Видання також опублікувало відео з краєвидами снігової заметілі на горі. Через різницю висоти у різних частинах хребта Ай-Петрі різний рівень снігу.

      Так само на опублікованих кадрах помітно, що снігом засипало лише найвищу вершину Криму. У Ялті, що розташована у підніжжі гори, здається, наче досі триває літо.

      Краєвиди засніженої Ай-Петрі та "літньої" Ялти: дивіться відео

       

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      3 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Криму Сніг в Україні Погода
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