Гору Ай-Петрі в окупованому Криму засипало снігом: казкові краєвиди

Найвищу точку Кримських гір Ай-Петрі, що на півдні окупованого українського півострова Крим, засипало снігом. Через засипане плато комунальники були змушені розчищати дорогу на гору.

З боку ялти і Бахчисараю дорога на гору закрита через кучугури снігу, повідомляє "Крим.Реалії".

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Видання також опублікувало відео з краєвидами снігової заметілі на горі. Через різницю висоти у різних частинах хребта Ай-Петрі різний рівень снігу.

Так само на опублікованих кадрах помітно, що снігом засипало лише найвищу вершину Криму. У Ялті, що розташована у підніжжі гори, здається, наче досі триває літо.

Краєвиди засніженої Ай-Петрі та "літньої" Ялти: дивіться відео