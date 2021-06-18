Гутерреш был единственным кандидатом, поэтому кампания по переизбранию не имела никакой интриги. "Я сделаю все, чтобы обеспечить процветание доверия между большими и малыми нациями и строительство мостов", – отметил генсек после принятия присяги.

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Ранее Гутерреш был главой Агентства ООН по делам беженцев. На посту генсека он больше всего занимается вопросами климатических изменений, вакциной от коронавируса и цифровой кооперацией.

Производство таблеток от COVID-19

Администрация Джо Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство таблеток от коронавируса. Речь идет об антивирусных препаратах, которые люди смогут принимать дома на ранних стадиях заболевания.

В администрации убеждены, что создание и распространение таких медикаментов поможет спасти жизнь. Таблетки могут стать дополнительной линией защиты от других штамм коронавируса.

День отмены рабства в США

В США 19 июня – новый федеральный праздник, во время которого будут отмечать окончание рабства. Соответствующий закон накануне подписал президент Джо Байден, чествуя 19 июня 1865 года, когда порабощенным афроамериканцам в Техасе официально сообщили об их эмансипации.

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Распространение штамма Delta

В то время как более 55% взрослых американцев полностью вакцинированы, в США набирают обороты темпы инфицирования штаммом коронавируса Delta. Медэксперты предупреждают о возможности новых вспышек в районах страны с низким уровнем вакцинации.

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