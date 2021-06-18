Гутерреш був єдиним кандидатом, тому кампанія з переобрання не мала жодної інтриги. "Я зроблю все, щоб забезпечити процвітання довіри між великими і малими націями та будування мостів", – зазначив генсек після складання присяги.

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Раніше Гутерреш був головою Агенції ООН у справах біженців. На посаді генсека він найбільше опікується питаннями кліматичних змін, вакциною від коронавірусу та цифровою кооперацією.

Виробництво таблеток від COVID-19

Адміністрація Джо Байдена інвестує понад 3 мільярди доларів у розробку і виробництво таблеток від коронавірусу. Мовиться про антивірусні препарати, які люди зможуть приймати вдома на ранніх стадіях захворювання.

В адміністрації переконані, що створення і поширення таких медикаментів допоможе врятувати життя. Пігулки можуть стати додатковою лінією захисту від інших штам коронавірусу.

День скасування рабства в США

У США 19 червня – нове федеральне свято, під час якого відзначатимуть закінчення рабства. Відповідний закон напередодні підписав президент Джо Байден, вшановуючи 19 червня 1865 року, коли поневоленим афроамериканцям у Техасі офіційно повідомили про їхню емансипацію.

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Поширення штаму Delta

У той час, як понад 55% дорослих американців повністю вакциновані, у США набирають оберти темпи інфікування штам коронавірусу Delta. Медексперти попереджають про можливість нових спалахів у районах країни із низьким рівнем вакцинації.

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