Попередньо відомо, що голосувати в Генасамблеї мають в червні. Про це заявив постійний представник Естонії Свен Юргенсон, що головує в Радбезі в червні.
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Радбез ООН підтримав кандидатуру Гутерріша на другий термін
Рада Безпеки рекомендує Генеральній Асамблеї призначити Антоніу Гутерріша Генеральним секретарем ООН на другий термін повноважень з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2026 року.
"Ухвалене Радбезом рішення рекомендувати Генеральній Асамблеї призначити мене на другий термін в якості Генерального секретаря ООН є великою честю. Я дуже вдячний членам Ради за надану мені довіру, – оприлюднив заяву Гутерріша його речник Стефан Дюжаррік.
Варто зазначити, що Свен Юргенсон заявив, що скоріш за все Генасамблея збереться для призначення 18 червня.
Коротко про Антоніу Гутерріша
- Антоніу Гутеррішу 72 роки. Він став Генсеком у 2017 році.
- У 2005—2015 роках він працював Верховним комісаром ООН у справах біженців.
- Перед тим був прем'єр-міністром Португалії.
До речі, на посаді він виступав за заходи боротьби зі зміною клімату, відстоював рівний доступ країн до вакцин від COVID-19, намагався вибудовувати відносини з адміністрацією Трампа, який піддавав сумнівам ефективність ООН.