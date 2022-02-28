Госдеп США прекращает работу посольства в Минске
28 февраля 2022 , 14:47Читати новину українською
Источник:NEXTA
Госдеп США объявил о приостановке работы американского посольства в Минске.
Официальное заявление обнародовали 28 февраля.
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Заметим, российский агрессор продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оккупанты цинично обстреливают с белорусской территории, а теперь еще и могут привлечь вооруженные силы Беларуси. Об этом предупредили в Генштабе.