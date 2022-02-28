Госдеп США прекращает работу посольства в Минске

Госдеп США объявил о приостановке работы американского посольства в Минске.

Официальное заявление обнародовали 28 февраля.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Заметим, российский агрессор продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оккупанты цинично обстреливают с белорусской территории, а теперь еще и могут привлечь вооруженные силы Беларуси. Об этом предупредили в Генштабе.