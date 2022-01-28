О том, как США будут реагировать на российские войска на Кубе, на брифинге рассказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Как США будут реагировать на войска России на Кубе

Представитель Госдепа подчеркнул, что в настоящее время информация о возможности размещения российских войск на территории Кубы касается категории пустых угроз. Поэтому он не рассматривает гипотетические предположения.

Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем решительно реагировать,

– отметил Прайс.

Он добавил, что если в США увидят "движения в этом направлении", то ответ Вашингтона будет "быстрым и решительным".

Заявления Москвы о войсках на Кубе: что известно

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что если якобы на Москву будут оказывать давление, она "будет вынуждена" разместить военную инфраструктуру в лояльных странах Латинской Америки. В частности, говорилось о Венесуэле и Кубе.

Представитель России говорил об этом в контексте "гарантий безопасности": якобы если США не выполнят требования Москвы, придется прибегать к другим шагам.

В Вашингтоне тогда пообещали ответить на подобные действия Кремля.

Важно! Еще в декабре 2021 года МИД России выдвинул так называемые требования по "гарантиям безопасности". В документах, которые предложила Москва, были ультиматумы по поводу нерасширения НАТО. 26 января Вашингтон передал свой письменный ответ государству-агрессору.

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