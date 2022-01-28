Розмороження нормандського формату мало нібито стати для нас знаком, що Росія готова до діалогу. Утім, тут знову не все так однозначно.

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Зради не відбулося

Попри те, що сама зустріч тривала понад 7 годин, говорили не про чергову можливу ескалацію Росії проти України, а про активізацію роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп.

Розмови про оголошення режиму припинення вогню на Сході та те, у якій послідовності виконувати мінські домовленості – це вже добре, бо дає надію, що не будуть гинути наші хлопці. Домовились, що зустрінуться знову через 2 тижні, тепер вже в Берліні.

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Водночас як заявив Андрій Єрмак, зради не відбулося. Як би російська сторона не штовхала нас на прямі перемовини з незаконними збройними формуваннями і не стверджувала, що вона не сторона конфлікту, ми стоїмо на своєму.

Пліч-о-пліч з нами тут стоять ще й США, країни Балтії і Канада. Остання, до речі, збільшить розмір гуманітарної допомоги Україні до 40 мільйонів доларів, і як сказав прем'єр-міністр Джастін Трюдо – посилить свій військовий контингент в Україні.

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Очікувати, що вони нас захищатимуть зі зброєю в руках не варто, але інструктаж і навчання з українськими військовими проведуть.

Навчання для цивільного населення

Навчання пройде і цивільне населення, найближчим часом, про це повідомив Денис Монастирський. Кажуть, українці все ж таки мають знати, що робити у надзвичайних ситуаціях.

Не лякайтесь – це не означає, що нас готують до вторгнення. Швидше, це має бути більше схоже на корисну звичку тримати вдома вогнегасник про всяк випадок.

Це ж не означає, що завтра станеться пожежа. Але все ж, коли ти знаєш, де вогнегасник стоїть і як працює – спиться краще. Тут така ж сама історія. До навчань залучать інструкторів:

Нацполіції;

Нацгвардії;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

прикордонної служби.

Також в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах. Тому не лякайтесь у разі чого.

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МЗС закликало "не нагнітати"

До речі про "у разі чого". Наше Міністерство закордонних справ закликало партнерів не нагнітати інформаційне поле. Я про евакуацію частини дипломатів та їх сімей з України.

Кажуть, для цього зараз нема жодних причин, а нинішні виклики, які постали перед Україною, можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій.

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Вони мають бути не в одному, двох чи трьох, а одразу у чотирьох напрямках.

Перше – скоординовані, послідовні меседжі Росії, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться, але перед цим зіштовхнеться з дуже жорстким політичним спротивом з боку наших західних партнерів.

Другий напрямок – це підготовка конкретних економічних санкцій щодо Росії вже зараз.

Третій напрямок – зміцнення обороноздатності нашої країни і співпраця у військовій сфері.

Четвертим, останнім напрямком, є підтримка економічної та фінансової стабільності України, яку наразі і намагається підірвати російська влада. А західна преса цьому нібито "сприяє".

На інвестиційному ринку – паніка

Офіційно це аргументується тим, що тривожні публікації в західній пресі про наближення російських військ до українських кордонів створюють паніку на міжнародному інвестиційному ринку і шкодять економічній ситуації всередині України. Але насправді все трохи інакше.

Правда в тому, як каже інвестиційний банкір Сергій Фурса, що публікації в західній пресі дійсно викликають занепокоєння. Це відповідно впливає на курс гривні, бо інвестори йдуть з України, продаючи номіновані в гривні акції.

В результаті ми бачимо поступову девальвацію національної валюти, що дісталася позначки 29 гривень за долар.

Плюс все це унеможливлює для українського уряду вихід на ринок запозичень, що також тягне за собою проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету і рефінансуванням старих боргів.

Росія не відходить від кордонів

Але, вважає Фурса, все це якраз квіточки у порівнянні з тим, що ми могли б отримати, якби західна преса про пересування військ і техніки нас навпаки – не попереджала. Але далеко Росія від кордонів все одно не відходить.

Тут мені здається, що Путін продовжує сподіватися, що Захід таки моргне в якийсь момент і зробить крок назад. Поступиться, наприклад, у гарантіях НАТО.

Альянс таки направив Росії ту письмову відповідь на її вимогу про так звані гарантії безпеки, а насправді то був ультиматум: "не берете Україну в НАТО, не проводите з нею військових навчань і не ділитись зброєю".

Наш глава МЗС бачив цю відповідь ще перед тим, як вона була надіслана в Кремль і сказав, що Україну вона влаштовує і Альянс її, так би мовити, не здав.

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Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у відповіді США "немає відповіді". І тут на арену від Росії вийшов інший клоун, скандальний Володимир Жиріновський майже оголосив Україні війну.

Поки від слів до діла не дійшло. Верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель вже попросив Росію не втрачати голову і повернутися на дипломатичний шлях.

Цікаво тепер, коли з цим самим закликом під стіни Кремля прийде російський бізнес. Я розповідала, що за січень вони вже втратили 28 мільярдів доларів.

Водночас Європейський центральний банк попередив банки Євросоюзу, у яких в обсязі виданих кредитів значна сума припадає на Росію, про необхідність підготуватися до можливого запровадження антиросійських санкцій.

Тобто відключення SWIFT для Росії – це вже не якась там далека перспектива, а цілком реальне продовження історії у разі, якщо вони захочуть переконатися у тому, готові чи не готові українці до війни.