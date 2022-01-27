Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она пояснила, что итоги встречи обхватывают широкий комплекс вопросов.

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Усилия Украины дают эффект

"Первое – это осознание того, что этот формат на уровне советников заработал впервые в полноценном формате с 2019 года", – сказала Ольга Стефанишина.

Это указывает на то, что активные усилия по сдерживанию российской агрессии не только в нормандском формате, но и на площадке НАТО, ЕС, в переговорах с Соединенными Штатами – имеют свой эффект, добавила вице-премьер-министр.

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Один из первых вопросов, о которых говорилось на комиссии Украина-НАТО 10 января, заключался в том, что первым пунктом любых переговоров с Россией должен быть:

мирное урегулирование;

выполнение минских договоренностей;

полноценное обновление нормандского формата.

Это означает, что усилия Украины дают свой эффект, и эта встреча состоялась, отметила Ольга Стефанишина.

Впервые за долгое время появилась возможность согласовать совместное коммюнике. Это тоже говорит о том, что за 3 года впервые Россия настроена на определенные переговоры,

– заявила вице-премьер-министр.

Следующая встреча – положительный сигнал

В то же время Стефанишина пояснила, что усилия, касающиеся мирного урегулирования, деэскалации не сконцентрированы только в нормандском формате.

"Мы все наблюдаем за переговорами между Украиной и международными партнерами, Россией и международными партнерами. Фактически это уже более широкий контекст", – добавила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

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В рамках нормандского формата есть конкретный список решений, которые должны быть приняты. В рамках минских договоренностей. Есть карта с 10 шагов, предложенная украинской стороной, в частности:

соблюдение условий прекращения огня;

обмен пленными.

Вице-премьер отметила, что в рамках нормандского формата, который состоялся 26 января, обсудили конкретную повестку дня.

"Обсуждение продолжится уже в Берлине через 2 недели. В целом это очень положительный сигнал, что на фоне угрозы большой войны Россия хотя бы приняла решение двигаться в рамках существующего формата", - сказала Ольга Стефанишина.

Встреча советников "Норманди": коротко

26 января в Париже провели встречу советники лидеров стран Нормандского формата. Переговоры продолжались более 8 часов. После этого глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:

Андрей Ермак сообщил, что ответные переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". Стороны, по его словам, договорились о безусловном соблюдении перемирия в Донбассе.

В то же время, представитель российской стороны Дмитрий Козак в очередной раз обратил внимание на минские договоренности (в кремлевской редакции, конечно), мол, основной целью встречи была именно "инвентаризация различных прочтений минских соглашений".

Следующие переговоры советников "Норманди" запланировали провести в Берлине через 2 недели.

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