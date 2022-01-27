Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Вона пояснила, що підсумки зустрічі охоплюють широкий комплекс питань.
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Зусилля України дають ефект
"Перше – це усвідомлення того, що цей формат на рівні радників запрацював вперше у повноцінному форматі з 2019 року", – сказала Ольга Стефанішина.
Це вказує на те, що активні зусилля щодо стримування російської агресії не лише у нормандському форматі, а й на майданчику НАТО, ЄС, у перемовинах зі Сполученими Штатами – мають свій ефект, додала віцепрем'єр-міністерка.
Зауважте Повний текст комюніке за підсумками перемовин "нормандської четвірки" 26 січня
Одне з перших питань, про які мовилося на комісії Україна – НАТО 10 січня, полягала у тому, що першим пунктом будь-яких перемовин з Росією має бути:
- мирне врегулювання;
- виконання мінських домовленостей;
- повноцінне відновлення нормандського формату.
Це означає, що зусилля України дають свій ефект і ця зустріч відбулася, зазначила Ольга Стефанішина.
Вперше за тривалий час з'явилась можливість узгодити спільне комюніке. Це теж говорить про те, що за 3 роки вперше Росія налаштована на певні перемовини,
– заявила віцепрем'єр-міністерка.
Наступна зустріч – позитивний сигнал
Водночас Стефанішина пояснила, що зусилля, які стосуються мирного врегулювання, деескалації, не сконцентровані лише у нормандському форматі.
"Ми всі спостерігаємо за перемовинами між Україною і міжнародними партнерами, Росією і міжнародними партнерами. Фактично це вже більш широкий контекст", – додала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції.
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У рамках нормандського формату є конкретний перелік рішень, які мають бути ухвалені. У рамках мінських домовленостей. Є карта з 10 кроків, яку запропонувала українська сторона, зокрема:
- дотримання умов припинення вогню;
- обмін полоненими.
Віцепрем'єрка зауважила, що у рамках нормандського формату, який відбувся 26 січня, обговорили конкретний порядок денний.
"Обговорення продовжиться вже у Берліні за 2 тижні. В цілому це дуже позитивний сигнал, що на тлі загрози великої війни Росія хоча б ухвалила рішення рухатися у рамках формату, який є зараз", – сказала Ольга Стефанішина.
Зустріч радників "Норманді": коротко
- 26 січня у Парижі провели зустріч радники лідерів країн нормандського формату. Переговори тривали понад 8 годин. Після цього глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак дали окремі пресконференції:
- Андрій Єрмак повідомив, що відповідні перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони, за його словами, домовилися про безумовне дотримання перемир'я на Донбасі.
- Водночас представник російської сторони Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості (у кремлівській редакції, звісно), мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".
- Наступні переговори радників "Норманді" запланували провести у Берліні за 2 тижні.
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