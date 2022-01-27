Як розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зустріч дозволила повернути конструктивну канву нормандського формату.

Важливо Переговори тривали понад 8 годин: про що домовились радники "нормандської четвірки"

За словами Подоляка, важливим є те, що Росія погодилась з тим, що режим припинення вогню повинен реально функціонувати.

Якщо тиша буде справжньою, то це може стати основою для прогресу за іншими напрямками. Ми не розглядаємо цю зустріч як один елемент, це частина загальних переговорних зусиль, направлений на деескалацію і гарантування миру для України,

– наголосив радник керівника ОП.

Як озвучувалося, наступна зустріч у нормандському форматі на рівні радників відбудеться за 2 тижні. Подоляк підсумував, що нормандський формат активізований і може дати результат.

Головне про зустріч радників нормандського формату

Радники лідерів країн нормандського формату зустрілися у Парижі 26 січня. Їхні переговори тривали понад 8 годин. Після цього Андрій Єрмак та Дмитро Козак дали окремі пресконференції:

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримувати безумовно.

Натомість представник Росії Дмитро Козак назвав зустріч"непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться за 2 тижні. Точної дати ще не назвали.

Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео