Они просят освободить Украину от этого замораживания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

Смотрите также Будут ли поставки оружия Украине: в Киеве отреагировали на решение США остановить иностранную помощь

Дипломаты говорят о "положительных сигналах"

Издание Financial Times отмечает, что "поддержка школ, больниц и экономическое развитие в Украине под угрозой" из-за приказа администрации Трампа о замораживании военной помощи.

Дипломаты попросили госсека Марка Рубио исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из широкомасштабной директивы, которая вступила в силу накануне.

В субботу, 25 января, сотрудники USAID в Украине уже получили письмо, в котором говорилось о "положительных сигналах".

Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен – полностью или частично, но пока есть положительные сигналы из Вашингтона,

– говорится в сообщении.

Но к вечеру 25 января некоторые организации в Киеве еще получали приказы об "остановке работы". В частности, "немедленно прекратить выполнение работ по контракту USAID/Ukraine" просили одного из подрядчиков.

Несмотря на все, украинские чиновники уверяют, что ограничения Госдепа не касаются военной помощи Украине.