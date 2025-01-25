Вони просять звільнити Україну від цього заморожування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FT.

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Дипломати кажуть про "позитивні сигнали"

Видання Financial Times зазначає, що "підтримка шкіл, лікарень та економічний розвиток в Україні під загрозою" через наказ адміністрації Трампа про замороження військової допомоги.

Дипломати попросили держсека Марка Рубіо виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, яка набула чинності напередодні.

У суботу, 25 січня, співробітники USAID в Україні уже отримали лист, у якому йшлося про "позитивні сигнали".

Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений – повністю чи частково, але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона,

– йдеться у повідомленні.

Але до вечора 25 січня деякі організації в Києві ще отримували накази про "зупинку роботи". Зокрема, "негайно припинити виконання робіт за контрактом USAID/Ukraine" просили одного із підрядників.

Попри усе, українські високопосадовці запевняють, що обмеження Держдепу не стосуються військової допомоги Україні.