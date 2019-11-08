Госдеп США хочет ликвидировать должность спецпредставителя в Украине

Государственный департамент США намерен полностью ликвидировать должность своего специального представителя по вопросам Украины. Еще до недавнего времени этот пост занимал американский дипломат Курт Волкер.

Вероятнее всего, эта должность вскоре будет полностью отменена, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что функции, которые до недавнего времени выполнял Курт Волкре, будут возложены на других должностных лиц Госдепа, которые тоже занимаются вопросами Украины.

В Госдепе считают, что будет очень трудно найти нового человека на эту должность после того, как Курт Волкер, подав в отставку на фоне скандала о предполагаемом давлении Трампа на Зеленского, начал ассоциироваться с этим делом.

Почему Курт Волкер подал в отставку? Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий же день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского.



В отставку чиновник подал из-за того, что стал одним из ключевых лиц в скандале относительно жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно он организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах, Джо Байдена.