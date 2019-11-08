Держдеп США хоче ліквідувати посаду спецпредставника в Україні

Державний департамент США має намір повністю ліквідувати посаду свого спеціального представника з питань України. Ще донедавна цю посаду обіймав американський дипломат Курт Волкер.

Найімовірніше, цю посаду вже невдовзі буде повністю скасовано, повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

До слова: Імпічмент Трампа: опубліковано стенограму свідчень послів Волкера і Сондленда

Очікується, що функції, які донедавна виконував Курт Волкре, буде покладено на інших посадовців Держдепу, які також займаються питаннями України.

У Держдепі вважають, що буде дуже важко знайти нову людину на цю посаду після того, як Курт Волкер, подавши у відставку на тлі скандалу про імовірний тиск Трампа на Зеленського, почав асоціюватися з цією справою.

Чому Курт Волкер подав у відставку?Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставника Держдепу США з питань України 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського.



У відставку Волкер подав через те, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.