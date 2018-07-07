Госдепартамент США выразил поддержку Украине за принятие закона о нацбезопасности

Верховная рада приняла Закон Украины "О национальной безопасности" 21 июня, президент Петр Порошенко подписал его 5 июля. По этому поводу 6 июля Государственный департамент США опубликовал официальное заявление.

В Госдепе США считают, что закон о нацбезопасности будет способствовать западной интеграции Украины и выразили готовность поддерживать наше государство в реформах оборонного комплекса.

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В заявлении Госдепа также говорится о том, что этот закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для повышения совместимости Вооруженных Сил Украины и НАТО.

Полная имплементация закона, в том числе создание наблюдательного Совета для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины,

– рассказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науеэрт.

Напомним, что Закон Украины "О национальной безопасности" вступает в силу с 1 января 2019 года.

Пресс-секретарь Госдепартамента США ХИзер Науэрт

Что такое закон о нацбезопасности?

Этот закон закрепляет курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО. А также расходы на оборонный комплекс на уровне 5% от ВВП. Именно столько выделили в этом году. А это почти 164 миллиарда гривен. Также среди новаций: оборонный бюджет становится прозрачным и его будет контролировать парламент, министр обороны отныне напрямую подчиняется президенту, а не кабмину, как раньше. Кандидатов на эту должность будут выбирать среди гражданских лиц. Правда, некоторые парламентарии считают эту норму противоречивой. Ведь возглавить министерство может человек, которая недавно пришел работать в вооруженных силах. Документ критиковали и за то, что он предоставляет чрезмерные полномочия президенту.