Держдепартамент США висловив підтримку Україні щодо ухвалення закону про нацбезпеку

Верховна рада ухвалила Закон України "Про національну безпеку" 21 червня, президент Петро Порошенко підписав його 5 липня. З цього приводу 6 липня Державний департамент США опублікував офіційну заяву.

У Держдепі США вважають, що закон про нацбезпеку сприятиме західній інтеграції України і висловили готовність підтримувати нашу державу у реформах оборонного комплексу.

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У заяві Держдепу також йдеться про те, що цей закон відповідає західним принципам та забезпечує основу для підвищення сумісності Збройних Сил України й НАТО.

Повна імплементація закону, в тому числі створення наглядового комітету Ради для сектору безпеки і нового закону про Службу безпеки України, ще більше укріпить західну інтеграцію України,

– розповіла речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт.

Нагадаємо, що Закон України "Про національну безпеку" набирає чинності з 1 січня 2019 року.



Речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт

Що таке закон про нацбезпеку? Цей закон закріплює курс України на інтеграцію у ЄС та НАТО. А також витрати на оборонний комплекс на рівні 5% від ВВП. Саме стільки виділили цього року. А це майже 164 мільярди гривень. Також серед новацій: оборонний бюджет стає прозорим і його контролюватиме парламент, міністр оборони відтепер напряму підпорядковується президенту, а не кабміну, як раніше. Кандидатів на цю посаду обиратимуть серед цивільних осіб. Щоправда, деякі парламентарі вважають цю норму суперечливою. Адже очолити міністерство може людина, яка нещодавно прийшла працювати у збройних силах. Документ критикували і за те, що він надає надмірні повноваження президенту.