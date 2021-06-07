В Госдепе США назвали лиц, которые мешают евроинтеграции Украины

В Госдепе США убеждены, что связанные с Россией и олигархами лица пытаются подорвать прогресс Украины в воплощении реформ. Именно они, по мнению американских политиков, представляют главный вызов евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сказал исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер в видеообращении во время международного форума Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Важно Ключевой риск, что олигархи попытаются переписать активы на подставных лиц, – Малюська

Мы видим большое количество злонамеренных сил, которые стремятся подорвать реформы, не только руководствуясь собственными интересами, но и служа определенным политическим силам – это пророссийские и олигархические лица,

– заявил Рикер.

Он отметил, что злоумышленники активно используют дезинформацию против Украины. Благодаря фейкам они пытаются влиять на институты для принятия решений или сеять беспорядок.

По словам Рикера, США накладывают санкции и вводят визовые ограничения "против коррумпированных и злонамеренных лиц, подрывающих демократические процессы". К примеру, в марте Штаты "публично объявили, что украинский олигарх Игорь Коломойский не имеет права въезжать в США из-за его причастности к масштабной коррупции".



США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала

Филипп Рикер добавил, что противодействие коррупции является "главной стратегической целью США как в глобальном измерении, так и в Украине".

В то же время представитель Госдепа США отметил, что после Революции Достоинства в 2014 году Украина сделала "огромный прогресс" в укреплении реформ. На этом фоне он выделил децентрализационную и земельную реформы, а также "шаги по модернизации прокурорской службы Украины".