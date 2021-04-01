Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно действий России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

В Государственном департаменте США подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

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Госдеп о разговоре Блинкена – Кулебы

Госсекретарь выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Востоке Украины и выразил соболезнования по поводу недавней гибели 4 украинских солдат,

– отметили в Госдепе.

Там добавили, что Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей евроатлантической интеграции.

Кроме того, госсекретарь США и министр иностранных дел обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижения общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата.

Что о разговоре говорил Кулеба