В Госдепе США прокомментировали разговор Блинкена и Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно действий России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Источник:Госдеп США
В Государственном департаменте США подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.
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Госдеп о разговоре Блинкена – Кулебы
Госсекретарь выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Востоке Украины и выразил соболезнования по поводу недавней гибели 4 украинских солдат,
– отметили в Госдепе.
Там добавили, что Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей евроатлантической интеграции.
Кроме того, госсекретарь США и министр иностранных дел обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижения общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата.
Что о разговоре говорил Кулеба
- Министр назвал его "содержательным и предметным" и уточнил, что поводом для разговора с государственным секретарем США стало обострение на Донбассе и в Крыму.
- 26 марта в районе Шумов пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников. В результате 4 украинских защитника погибли, еще 2 – получили ранения.
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