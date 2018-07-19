Госдума дала старт повышению пенсионного возраста для россиян

Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян.

За соответствующий проект закона проголосовали 328 российских депутатов, 104 проголосовали против.

Читайте также: Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?



Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за пенсионную реформу в РФ

В начале заседания несколько депутатов от КПРФ и партии "Справедливая Россия" выступили с предложениями отменить или отложить рассмотрение этого закона, но он все же был поставлен на голосование.

Предложение вынести законопроект на всенародное обсуждение было также отклонено, пишут российские СМИ.

Поправки к этому закону могут быть внесены до 24 сентября.

Напомним, в разгар Чемпионат мира 2018 правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителя российской оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.